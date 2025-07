EMRI/ Tentoi t'i shpëtonte policisë, aksidentohet për vdekje 23-vjeçari shqiptar në Itali

Një aksident fatal ka ndodhur sot në zonën San Giovanni të komunës Motta di Livenza, në Treviso ku një 23-vjeçar, Kevin Anghel, banor i Pordenones dhe me origjinë shqiptare, ndërroi jetë pasi humbi kontrollin e makinës ndërsa përpiqej t’i shmangej një patrulle karabinierësh.

Mediat italiane shkruajnë se i riu, i cili drejtonte një Alfa Romeo Brera, përshpejtoi menjëherë sapo vuri re pikën e kontrollit të karabinierëve. Edhe pse forcat e rendit nuk e ndoqën drejtpërdrejt, duke qenë se e njihnin dhe raportuan automjetin në qendrën operative, aksidenti ndodhi pak minuta më vonë.

Bëhet me dije se makina rrëshqiti me shpejtësi të lartë dhe u përplas me dy pemë anës rrugës, duke u ndarë në dy pjesë nga forca e përplasjes. Copa të automjetit u shpërndanë në një perimetër të gjerë dhe një pjesë goditi edhe një furgon që po kalonte aty pranë.

Në media shkruhet se ekipet e emergjencës mbërritën menjëherë në vendngjarje dhe Kevini ishte ende gjallë, por i bllokuar në rrënoja.

Fatkeqësisht, 23-vjeçari ndërroi jetë gjatë rrugës për në spitalin e Oderzos, për shkak të plagëve të rënda. Mësohet se gjatë ndërhyrjes, karabinierët gjetën disa blloqe kanabisi të shpërndara në asfalt, të cilat besohet se ishin brenda makinës dhe u hodhën jashtë pas përplasjes.