U ngjit në një shpat për të bërë ‘selfie’ me shoqet e saj, 15-vjeçarja bie nga shkëmbi dhe vdes

Në Cesiomaggiore, në provincën e Bellunos, një vajzë 15-vjeçare humbi jetën dhe një tjetër u plagos pasi një shkëmb u shemb mbi to gjatë një ngjitjeje për të bërë një selfie. Ngjarja ndodhi në Busche, një qytet pranë lumit Piave.

Sipas raportimeve, vajzat po ngjiteshin në një shpat kur papritmas një pjesë e shkëmbit u shkëput dhe ra mbi to. Viktima u shtyp menjëherë nga shkëmbi, ndërsa vajza tjetër mbeti e plagosur me disa fraktura, por gjendja e saj nuk është serioze. Një vajzë e tretë që ishte me to mbeti e palënduar.

Pas ngjarjes, ndihma mbërriti shpejt në vendngjarje, me një ambulancë nga spitali Santa Maria del Prato në Feltre dhe një helikopter emergjence. Zjarrfikësit u angazhuan në kërkimin e vajzës, fillimisht duke menduar se kishte rënë në ujë. Mjeku ligjor konfirmoi vdekjen e vajzës së 15-vjeçare.

Karabinierët po punojnë për të rindërtuar rrethanat e aksidentit dhe kanë mbledhur dëshmi nga dëshmitarët. Ngjarja ka ngritur shqetësime për sigurinë gjatë aktiviteteve të tilla dhe rëndësinë e kujdesit gjatë përdorimit të mediave sociale.