Dëshironi të ngriheni në DETYRË? Katër gjërat KRYESORE që duhet të...
Një studim tregon se ndonëse disa individë mund të jenë natyrshëm më të prirur për t’u ngritur në detyrë për shkak të karakterit të tyre, të tjerët mund të mësojnë dhe zhvillojnë sjelljet dhe aftësitë që i çojnë drejt avancimit të shpejtë në karrierë.
Për ata që kanë ambicie profesionale, disa hapa të thjeshtë por efektivë mund t’ju bëjnë të dalloheni dhe të kapni vëmendjen e drejtuesve. Ja cilat janë veprimet kryesore që sipas ekspertëve i bëjnë njerëzit të ngrihen në detyrë shpejt dhe fillojnë të përfitojnë edhe më shumë nga puna që bëjnë:
Përfundojnë punën përpara afatit.
Kryerja e detyrave përpara afatit, me cilësi të lartë, tregon se je i besueshëm dhe i përkushtuar. Kjo lë një përshtypje të fortë tek drejtuesit.
Përafrohen me misionin e kompanisë
Kur vlerat, qëllimet dhe forcat e tua janë në harmoni me objektivat e kompanisë, drejtuesit të shohin si pjesë kyçe të suksesit të tyre. Investimi në rritjen tënde personale dhe atë të organizatës krijon sinergji që nxit avancimin tënd.
Ndërtojnë besimin
Besimi fitohet hap pas hapi, duke qenë i qartë për pritshmëritë e të tjerëve dhe duke komunikuar sinqerisht nëse ka mospërputhje. Transparenca dhe aftësia për të negociuar zgjidhje të përbashkëta krijon reputacion pozitiv.
Sillen sikur tashmë e kanë atë pozicion
Përshtatja e sjelljeve, qëndrimit dhe përgjegjësive të rolit të ardhshëm tregon gatishmërinë për të avancuar. Vepro në përputhje me standardet e vendit që dëshiron dhe bëhu zgjedhja natyrale për promovim. Në një botë profesionale të ndikuar nga konkurrenca e fortë, nuk mjafton të bësh minimumin. Duhet të tregosh se je gati për më shumë, përmes performancës, përputhjes me qëllimet e kompanisë, ndërtimit të besimit dhe marrjes së nismave. Këto janë “flamujt jeshilë” që të dallojnë nga turma dhe të çojnë drejt suksesit.