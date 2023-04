Dera “magjike” që fsheh fshatin brenda fshatit në Angli

Në Angli, fshati Appledore, në Devon të gjithë turistët mahniten. Mediat ndërkombëtare shkruajnë se një derë në fund të një rrugice të lejon hyrjen në një oborr që përmban disa prona, që kanë dalë në shitje për rreth 2 milionë euro.

Në këtë oborr ka një shtëpi me 5 dhoma gjumi, 3 shtëpi më të vogla, 3 apartamente si dhe një dyqan.

“Është një mundësi unike për të blerë një pronë të pozicionuar në zemër të një fshati bregdetar, por me një nivel privatësie të lartë. Pronari do të ketë mundësinë që të ketë në zotërim një “fshat brenda fshatit”, me një mjedis shumë mesdhetar”, shkruajnë mediat ndërkombëtare.