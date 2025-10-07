Dashuria është në ajër! Për këto dy shenja të zodiakut, tetori do të jetë muaji më magjik
Dashuria gjatë muajit tetor është e pafundme dhe e vështirë t’i rezistosh! Astrologjia e këtij muaji ngjall dëshira që nuk mund t’i injorosh, qoftë në një lidhje që po përjeton, apo ndaj dikujt për të cilin ndjen emocione të forta.
Tundimi është kudo, sepse ndjenjat janë kaq të forta!
Dashi
Flakët po shpërthejnë në tetor dhe nuk mund ta mohosh gjithë fuqinë e universit, i dashur Dash. Muaji nis me një Hënë të plotë në shenjën tënde, duke vënë nën dritë çdo gjë; që nga dëshirat e zemrës deri te marrëdhëniet me njerëz të ndryshëm. Lajmi i mirë është se ke vetëbesim dhe pasion për të thënë të vërtetën tënde dhe për t’u afirmuar.
Megjithatë, dinamika e marrëdhënieve do të shtohet ndërsa koha kalon, por me hyrjen e Afërditës në Peshore, je gjithashtu më i gatshëm për kompromis dhe për të gjetur gjysmën e rrugës me partnerin tënd. Më 21 tetor vjen një kapitull i ri romantik, qoftë duke filluar një lidhje të re apo duke u rikthyer te dikush për të cilin ndjen diçka. Në fund të muajit, do të angazhohesh në biseda mbi të ardhmen dhe ndoshta edhe do të nisësh ndonjë aventurë.
Shigjetari
Dashuria është sa lozonjare, aq edhe misterioze në tetor, Shigjetar. Gjithçka fillon me Hënën e plotë në Dash më 6 tetor, e cila do të ndezë shtëpinë tënde të pestë të zemrës, dashurisë dhe pasionit, duke ringjallur shkëndija në zemrën tënde. Ka më shumë gjasa të të tërheqë një romancë që ndihet e guximshme dhe emocionuese.
Drejt mesit të muajit, Afërdita do të theksojë miqësitë dhe rrethin shoqëror, duke shuar kufirin midis platonikes dhe romantikes. Një person që e ke thjesht qejf, mund të ndihet papritmas në një njeri shumë të rëndësishëm.
Plutoni që kthehet në vijë të drejtë, gjithashtu do të thellojë bisedat, duke sjellë ndershmëri dhe mungesë filtrash, në mënyrën se si lidhesh me të tjerët përreth teje. Në fund të muajit, Mërkuri hyn në shenjën tënde, për të të dhënë vetëbesim për të shprehur të vërtetën tënde dhe për të treguar saktësisht çfarë ndjen.