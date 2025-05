Danela rrënqeth më rrëfimin e saj, zbulon familjaren me fuqi të mbinatyrshme: Flet me vëllain tim “Dragua”

Që prej spektaklit të së hënës së shkuar në Ferma VIP në Vizion Plus të Danela Shimës, historia e saj për vëllain “Dragua” ka pushtuar rrjetet sociale dhe ka shtuar edhe më kuriozitetin e publikut për njerëz me fuqi të mbinatyrshme.

Gjatë ditës së sotme ajo ka rrëfyer se në familjen e saj ëhstë dhe një person tjetër me fuqi të mbinatyrshme. Danela tregoi se mbesa e saj ka fuqi të flasë me njerëzit që kanë ndërruar jetë. Ajo rrëfeu se ndodh shpesh që mbesa flet më vëllain e saj “Dragua”, duke treguar një rast ndërsa po vizitonin varrin e tij.

Danela Shima: Unë kam një ëngjëll më mbron gjithë kohës, e ndiej.

Brunilda Lahe: Si e ndien?

Danela Shima: Më ka ndodhur një rast, ishte aksham, shkoj te varrezat, fatmirësisht ishin dhe 2-3 njerëz të tjerë me mua edhe një Hoxhë. Duke komunikuar me mua më tha pse të ra trupi ty. Vajza e motrës është fëmijë me dhunti, ajo e shikon, komunikon me të, e sheh edhe mamin, por më shumë kontakt ka me vëllain.