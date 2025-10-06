Tërmeti me forcë 4,4 ballë shkund Italinë, panik te qytetarët, ja ku ishte epiqendra
Lëkundjet u ndjenë në brigjet e Ankonës dhe deri në Fano, teksa goditi edhe rajonin Marche, 32 kilometra larg bregdetit.
Tërmeti u raportua rreth orës 12:13 të mesditës. Sipas Institutit Kombëtar të Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë, tërmeti ndodhi 35 kilometra larg bregdetit, në një thellësi prej 8 kilometrash.
Për momentin nuk është raportuar asnjë dëm. tërmeti ndodhi në të njëjtën zonë ku pati dy dridhje të forta (5.5 dhe 5.2) më 9 nëntor 2022, të cilat në vend të kësaj shkaktuan dëme dhe zhvendosën njerëz midis Pesaros dhe Ankonës.
Në Fano, kryetari i bashkisë Luca Serfilippi ka vendosur të hapë Qendrën e Operacioneve Komunale dhe të kryejë inspektime parandaluese të shkollave, si masë paraprake, me qëllim sigurimin e sigurisë së plotë të ndërtesave dhe qetësimin e familjeve dhe stafit të shkollës, informon “La Repubblica”.
“Siguria e qytetarëve tanë, dhe veçanërisht e studentëve tanë, është përparësia jonë”, shpjegoi kryebashkiaku. “Për momentin, nuk është raportuar asnjë dëm, por kemi vendosur të vazhdojmë me kontrolle të synuara për të qetësuar publikun dhe për të siguruar qetësinë maksimale mendore.”