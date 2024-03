Arsye përse ju lotojnë shpesh sytë, si të veproni

Lotët janë të domosdoshëm për sytë, pasi largojnë toksinat e dëmshme nga sytë dhe i ndihmojnë ata që të jenë më të shëndetshëm. Jo vetëm kur qani, por edhe kur qeshni apo qëndroni shumë në dritë, lotët mund të rrjedhin shumë lehtë nga sytë tuaj duke mos krijuar ndonjë shqetësim.

Gjithësesi mbushja e syve me lot pa ndonjë arsye të veçantë mund të jetë një shqetësim shëndetësor të cilit duhet t’i kushtoni rëndësi.

Në këtë artikull ju tregon disa nga arsyet se përse ju lotojnë sytë dhe si të kujdeseni për to.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Probleme me gjëndrat meboiane

Këto kanale apo gjëndra, janë të vendosura poshtë syve dhe prodhojnë një substancë vajore e cila përbën pjesën yndyrore të lotit.

Sa më pak nga kjo substancë që të prodhohet aq më të thata do të ndihen sytë tuaj, duke shtuar këshu nevojën e trupit për të prodhuar lotë.

Kështu jo pak herë do ta gjeni veten duke lotuar pa pushim pa ndonjë faktor të jashtëm që j’ua shkakton këtë.

Mjafton të vendosni një peshqir të ngrohtë poshtë syve tuaj për të stimuluar prodhimin e vajit në këtë zonë të fytyrës.

Keni sy të thatë

Edhe nëse gjëndrat meboiane që shpjeguam mësipër funksionojnë siç duhet ju sërish mund të vuani nga tharja e syve.

Ky problem prek jo pak njerëz dhe mund të vijë si pasojë e shkaqeve të fshehura siç është artriti reumatoid, inflamacioni, medikamente të ndryshme, duhapnpirja apo era e fortë.

Kur sytë nuk kanë balancën e duhur të lagështisë do të kenë tendencën që të prodhojnë më shumë lotë

Tharja kronike krijon shtimin e lotëve n mënyrë që të mbahet një balancë e shëndetëshme për sytë.

Për këtë problem konsultohuni me një mjek spcialist dhe merrni pika të possacme për sytë tuaj.

Bllokimi i kanaleve të lotëve

Lotët prodhohen nga gjëndrat e lotëve, për të rrëshkitur më pas në vrimat e vogla që ndodhen në cepin e syve nga ku dalin lotët.

Kur këto kanale bllokohen me lotë ata do të rrjedhin papushim nga vrimat e vogla që keni në sytë tuaj duke ju lënë me sy që lotojnë vazhdimisht.

Kjo mund të ndodh tek të mëdhenjtë e të vegjlit si pasoje e ndonjë lëndimi në këtë zonë apo infeksione të ndryshme.

Për ta zgjidhur këtë problem duhet të këshilloheni me një mjek specialist pasi në rast infeksioni duhet të kurohet me antibiotikë.

Alergjitë

Si alergjitë ashtu dhe e gripi mund të shkaktojnë rrjedhje të pa vullnetëshme të syve.

Sa më shumë të qëndroni larg gripit apo elementëve që ju shkaktojnë alergji aq më larg do të mbani dhe sytë e lagësht.

Konjuktiviti

E quajtur ndryshe edhe “sytë e kuq” kjo sëmundje mund të jetë pasoje e ndonjë viroze apo infeksioni të syve.

Shkakton dhimbje, lot, kruarje të syve dhe një sërë simptomash të tjera të bezdisshme.

Infeksionet e syrit

Nëse ju krijohen shpesh qeska të vogla e të kuqe në kapakët e syrit atëherë po vuani nga një inkfesion bakteral.

Kjo do të shkaktojë përveç dhimbjes edhe shumë lot të cilët dalin gjatë gjithë kohës nga sytë tuaj për të luftuar infeksionin.

Këto infeksione nuk janë të rrezikshme dhe mund të qetësohen me kompresa të ngrohta, por gjithnjë këshillohuni me mjekun për tu kuruar.

Problemet me kornenë e syrit

Kornea është pjesa transparente që vesh syrin tonë dhe njihet si linja e parë që na mbron nga bakteret dhe infeksionet e jashtëme.

Çdo gjë që e irriton kornenë i bën sytë tuaj të lortojnë, prandaj kujdesuni q ëta mbani atë sa më të paprekur.

Paraliza e fytyrës

Egziston një lloj sindrome apo gjendje e trupit ku nervat apo disa pjesë të fytyrës paralizohen de ndalin së funksionuari si pjesa tjetër.

Kjo bën që qepallat tuaja të mos përplasen si zakonisht gjë që i than sytë më shumë nga sa duhet e më pas trupi fillon të prodhojë më shumë lotë.

Në këto raste mjekët këshillojnë që të hidhni pika me lot artificial në sytë tuaj për t’i mbajtur sa më të shëndetëshëm./AgroWeb