A doni të jetoni në Zvicër? Të japin 56 mijë euro

Një fshat në Zvicër ka vendosur të japë 56 mijë euro për ata që dëshirojnë të zhvendosen dhe jetojnë aty. Albinen, i cili ndodhet në kantonin Valais të Zvicrës, ka një pamje mahnitëse në një luginë malore.

Kjo zonë shtrihet në një lartësi rreth 1300 metra mbi nivelin e detit, ndërsa shtëpitë tradicionale kanë përpara tyre një pejzash të jashtëzakonshëm.

Gjatë viteve të fundit, ky fshat i vogël për rrezikon të mbesë pa banorë pasi vendasit po braktisin me shpejtësi zonën piktoreske rurale për qytetet e tjera të mëdha përreth.

Në fund të vitit 2018, fshati kishte vetëm 238 banorë, por skema e nisur rreth 5 vite më parë po synon të ndryshojë këtë trend largimesh.

Edhe pse fshati ndodhet vetëm 6,8 kilometra nga qyteti i Leukerbadit dhe vetëm 35 minuta me makinë nga Sioni, mungesa e punës i ka bërë banorët që të largohen.

Autoritetet vendase kanë marrë vendimin që të japin 25 mijë franga për familjet me katër persona dhe 10 mijë franga për fëmijët.

Megjithatë, kjo ofertë tejet tunduese ka edhe disa kërkesa, të cilat duhet të përmbushen me patjetër.

Së pari, banorët që synojnë të vendosen për të jetuar aty duhet të jenë nën moshën 45-vjeçare. Duhet të jeni shtetas zviceran me leje qëndrimi të përhershme. Nëse jeni një shtetas nga vendet e BE, SHBA, Kanadaja, apo vende të tjera, atëherë duhet të jetoni të paktën 5 vite në Zvicër për të marrë leje qëndrimi të kategorisë C, të përhershme.

Më pas, kërkohet që të jetoni në një shtëpi me vlerë të paktën 200 mijë franga zvicerane të paktën për 10 vite në Albinen. Nëse vendosni të largoheni nga fshati përpara këtij afati, atëherë do të duhet të paguani 56 mijë euro.

Kreu i bashkisë Beat Jostin tha në vitin 2017 se Albinen karakterizohet nga qetësia, pamjet spektakolare, cilësia e ajrit dhe shumë orë me diell gjatë gjithë vitit.