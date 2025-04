“Zemrat që të…”/ Gjesti surprizohet me një parashutë, ja mesazhi që e emocionoi!

Gjesti ka marrë një tjetër surprizë nga fansat e tij në shtëpinë e “Big Brother VIP 4”. Banori nga Kosova u befasua kur pa dronin me mesazhin mbështetës:

“Zemrat që të ndjekin rrahin bashkë me ty. Mos u ndal ka puls, Gjesti”

I emocionuar, ai e priti këtë gjest me shumë entuziazëm, sidomos pas më shumë se 150 ditësh izolim. Mbështetja e fansave duket se po i jep forcë për të vazhduar lojën.

Kujtojmë se Gjesti deri tani është surprizuar herë pas here nga fansat duke i dërguar parashuta. Herë kanë qenë vetëm për të, ka patur raste dhe me Eglin, ose edhe me Rozanën.