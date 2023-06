Zbulohet se kur do të shfaqet për publikun filmi që bëri çift Oltën dhe Luizin

Olta Gixhari dhe Luiz Ejlli janë protagonistët e filmit “Në kuadër të dashurisë” i cili po xhirohet aktualisht në Korçë.

Xhirimet e filmit më të komentuar të momentit “Në kuadër të dashurisë” po vazhdojnë dhe të gjithë janë kuriozë të dinë sesi do shfaqen dy personazhet në film dhe si do bashkëveprojnë me aktorët e tjerë.

Ajo që është mësuar është se filmi do shfaqet për publikun në kinema në muajin tetor.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Në kuadër të dashurisë” do të jetë një komedi romantike, ku nuk do të mungojnë të qeshurat, por as lotët. Filmi shfaq një histori dashurie në kohët moderne që ndërlidh jetët e dy njerëzve dhe të familjeve të tyre.