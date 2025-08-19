Video/ Po filmonin veten duke ngrënë, çifti i influencerave goditen nga makina në restorant
Një ngjarje e frikshme ka ndodhur në Texas, ku një çift influencerësh u përplasën nga një makinë që hyri me shpejtësi brenda një restoranti, teksa ata po filmonin një video.
Nina Santiago, e njohur online si NinaUnrated, dhe partneri i saj Patrick Blackwood po shijonin një vakt në lokalin Piada Diner, kur një makinë përplasi xhamin e restorantit dhe u fut brenda, duke i hedhur të dy nga vendi ku ishin ulur.
Nina Unrated (real name Nina Santiago) and Patrick Blackwood are food reviewers and social media influencers known for their content creation.— T_CAS videos (@tecas2000) August 19, 2025
On August 17, 2025, an SUV crashed through the glass wall of Cuvee Culinary Creations in Houston, Texas, while a food review video was… pic.twitter.com/ADHvP6OWH2
Pamjet e publikuara tregojnë momentin dramatik kur makina shpërthen dritaren, copa xhami fluturojnë në të gjitha drejtimet dhe çifti përfundon i rrëzuar në tokë. I tronditur, Patrick ngrihet menjëherë për të ndihmuar Ninën, ndërsa të dy mbetën të plagosur me prerje dhe gjakosje si pasojë e përplasjes.
Më pas, ata ndanë videon në YouTube, duke e cilësuar ngjarjen një përvojë që u ndryshoi jetën: “Kjo eksperiencë na bëri të kuptojmë sa e çmuar është jeta. Nesër nuk është e garantuar. Bëni atë që doni sot, jetoni të lumtur, lini pas gjithçka që ju mban peng dhe falni. Ndihemi sikur na është dhënë një shans i dytë,” shkruan çifti.
Ata shtuan se tashmë duan të përqendrohen te vetja, të përmirësohen çdo ditë dhe të arrijnë synimet e tyre.