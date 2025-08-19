Historia që preku publikun- Cila është shqiptarja që gjeti dashurinë në “Love Is Blind:UK”!
Sezoni i dytë i reality show-t të famshëm “Love Is Blind: UK” solli histori të shumta dashurie dhe surpriza, por një çift arriti të fitojë veçanërisht zemrat e publikut: Jed dhe Bardha.
Jed, një djalë nga Essex me origjinë libaneze, dhe Bardha, shqiptare e rritur në Mbretërinë e Bashkuar, u lidhën që në fillim në “pods” – dhomat e mbyllura ku konkurrentët njihen pa parë njëri-tjetrin. Përtej murit, ata zbuluan se ndanin vlera të ngjashme, respekt për traditat familjare dhe një dëshirë të përbashkët për të krijuar një familje me dy fëmijë.
Një moment që preku shumë shikues ishte kur Bardha ndau historinë e saj personale: si familja u detyrua të largohej nga Kosova gjatë luftës, kur ajo ishte vetëm pesë vjeçe. Ky përjetim i vështirë e kishte bërë atë një grua të fortë, të pavarur dhe ambicioze, por gjithashtu të lidhur ngushtë me familjen. Për Jed, kjo ndershmëri dhe forca e Bardhës ishte një arsye më shumë për ta vlerësuar.
Në bisedat e tyre, ata diskutuan për emrat e fëmijëve, darkat familjare dhe nuk hezituan të pranonin hapur se po dashuroheshin. Kulmi erdhi në takimin e fundit në “pods”, kur Jed vendosi t’i propozojë Bardhës. Ajo tha “po” pa asnjë hezitim, duke krijuar një nga momentet më të paharrueshme të sezonit.
Takimi i tyre i parë ballë për ballë ishte plot emocione, përqafime dhe deklarata dashurie të sinqerta. Në udhëtimin romantik në Qipro, çifti forcoi edhe më shumë marrëdhënien, duke folur për të ardhmen dhe duke shijuar çdo moment së bashku. Bardha shprehu bindjen se Jed do të përshtatej në mënyrë të përkryer me familjen e saj, ndërsa ai i premtoi se do të kujdesej për të gjithmonë.
Gjatë gjithë sezonit, Jed dhe Bardha mbetën një ndër çiftet më të forta, më të komentuar dhe më të dashura për publikun. Historia e tyre u ndërtua mbi dashuri të vërtetë, respekt të ndërsjellë dhe mbi një vlerë të përbashkët që i bashkoi edhe më shumë: familjen.