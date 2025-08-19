Trump: Putini mund të mos dëshirojë një marrëveshje! Shpresoj që Zelensky të jetë fleksibël
Presidenti i SHBA-ve Donald Trump, deklaroi gjatë një interviste për Fox News se SHBA-të nuk do të dërgojnë trupa në Ukrainë si pjesë e garancive të sigurisë.
"Unë personalisht ju siguroj," theksoi ai.
Lidhur me udhëheqësit evropianë që ishin dje në Shtëpinë e Bardhë, ai tha se ata janë njerëz të mirë që duan që lufta të mbarojë dhe se për shkak të afërsisë së tyre, lufta në Ukrainë është një çështje sigurie për ta.
"Na ndan një oqean. Për ta (BE-në) gjërat janë pak më ndryshe. Sa i përket sigurisë, ata kanë ndërmend të dërgojnë trupa," tha Trump.
Trump tha gjithashtu se SHBA-të janë të gatshme të ndihmojnë në fusha të caktuara të sigurisë, siç është mbështetja ajrore, por theksoi se anëtarësimi në NATO nuk është instrumenti i sigurisë mbi të cilin do të mbështetet Ukraina. Lidhur me Presidentin rus Vladimir Putin, ai tha se shpreson të ecë përpara drejt përfundimit të luftës në Ukrainë, por pranoi se është e mundur që udhëheqësi rus të mos dëshirojë të bëjë një marrëveshje.
Nuk mendoj se do të ketë ndonjë problem, për të qenë i sinqertë me ju. Mendoj se Putini është i lodhur nga kjo. Mendoj se të gjithë janë të lodhur, por kurrë nuk i dihet. Do të mësojmë për Presidentin Putin në dy javët e ardhshme... Është e mundur që ai të mos dëshirojë të bëjë një marrëveshje", tha Trump, duke shtuar se në këtë rast presidenti rus do të përballet me një situatë të vështirë.
Lidhur me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, ai tha se shpreson që ai do të bëjë atë që është e drejtë, duke shtuar megjithatë se në të njëjtën kohë duhet të jetë “fleksibël” gjatë negociatave. Presidenti amerikan tha se nuk pret që Zelensky dhe Putin të bëhen ndonjëherë miqtë më të mirë, por se ata duhet të marrin vendimet. Ai shtoi se Putin dhe Zelensky, sipas mendimit të tij, po ia dalin pak më mirë nga sa mendoja.
"Mendoj se fakti që ndoshta po shkojnë pak më mirë nga sa mendoja ndryshe, nuk do ta kisha organizuar takimin dypalësh. Do ta kisha organizuar takimin trepalësh, një takim trepalësh, por mendoj se po shkojnë pak më mirë. Ka pasur armiqësi të jashtëzakonshme", tha presidenti i SHBA-së.
I pyetur nëse pati ndonjë diskutim për një shkëmbim territoresh gjatë samitit me udhëheqësit dhe Volodymyr Zelensky-n, Trump u përgjigj se Ukraina do të rimarrë jetën e saj dhe do të marrë shumë territor. Duke folur për Fox News, ai dha më shumë detaje rreth planeve të tij për një takim midis Presidentit rus Vladimir Putin dhe Presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky.
"E rregullova në një farë mënyre me Putinin dhe Zelenskyn, ata janë ata që duhet të marrin vendimet, ne jemi, ne jemi 7,000 milje larg. E telefonova Presidentin Putin dhe po përpiqemi të organizojmë një takim me Presidentin Zelensky dhe do të shohim se çfarë ndodh atje dhe pastaj, nëse kjo funksionon, nëse funksionon, atëherë do të shkoj në takime trepalëshe dhe do ta mbyll atë", tha Trump.
Duhet theksuar se dje, në një takim historik në Shtëpinë e Bardhë me Zelenskyn dhe evropianët, Donald Trump premtoi përfshirje të menjëhershme të SHBA-së në garancitë e sigurisë për Ukrainën, pa zbuluar detaje të mëtejshme. Presidenti amerikan Donald Trump tha gjithashtu se udhëheqësit evropianë gjatë takimeve të tij të djeshme shprehën shqetësim nëse garancitë e sigurisë së SHBA-së në një marrëveshje të mundshme paqeje do të vazhdonin pas presidencës së tij.
"E diskutuam, është e vërtetë. Mund të them të njëjtën gjë edhe për ta", shtoi Trump në intervistën e tij për Fox News.