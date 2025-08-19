LEXO PA REKLAMA!

E rëndë në Vlorë/ I moshuari lyhet me benzinë dhe tenton t'i japë fund jetës, niset me urgjencë drejt spitalit

Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 18:12
E rëndë në Vlorë/ I moshuari lyhet me benzinë dhe

Një ngjarje e rëndë është parandaluar në fshatin Dukat të Vlorës pasi 79-vjeçari me iniciale A.L., ka tentuar ti japë fund jetës.

Mësohet se i moshuari është lyer me benzinë dhe tentoi ti vinte flakën vetes, ndërsa është nisur me urgjencë drejt spitalit.

"Vlorë/Informacion paraprak

Sot, në fshatin Dukat Fshat, në banesën e tij, ka tentuar të vetëdigjet me benzinë shtetasi A. L., 76 vjeç, i cili do të transportohet drejt spitalit të Tiranës, për mjekim të specializuar.

Grupi hetimor po kryen veprimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin e plotë të saj", njofton policia

 

