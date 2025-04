Video/ Në debat e sipër, Rozana i zhvishet para syve Gjestit!

Shtëpia e Big Brother VIP Albania 4 u kthye në një arenë lufte pas përplasjeve të ashpra mes Rozana Radit dhe Gjesti.

Gjithçka nisi me një diskutim të zjarrtë mes dy banorëve, i cili u përshkallëzua deri në momentin kur Rozana kërkoi të shkonte në banjë për të bërë dush.

Por debati nuk u ndal as aty, pasi Gjesti e ndoqi brenda, duke vazhduar debatin me tone të larta dhe duke refuzuar të largohej edhe pas kërkesës së saj.

Në mes të tensionit, Rozana e sfidoi duke e pyetur: “Çfarë do këtu?”, ndërsa ai iu përgjigj: “Po du me të këqyr”. Për ta ironizuar dhe provokuar më tej situatën, Rozana hoqi robdeshamberin dhe mbeti vetëm me të brendshme para tij, duke e bërë këtë skenë një nga më të komentuarat e natës.