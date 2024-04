Vetëm pak minuta para spektaklit, Heidi dhe Roza përplasen me njëra-tjetrën

Ka qenë Roza dhe Heidi dyshja është është përplasur disa minuta më parë, ku Heidi i ka thënë Rozës se ajo nuk do të ketë aspak marrëdhënie me atë.

Pjesë nga biseda në oborr:

Heidi: Marrëdhënia që dua të kem unë me ty është zero.

Roza: Zero? Po pse më flet, më qesh dhe më përgjigjesh gjithmonë?

Heidi: Po kur më pyet mua, ça do bëj unë?

Roza: Nëse do marrëdhënie zero pse më sillesh mirë dhe do të më bësh shoqe dhe më pas më sulmon?

Heidi: Unë shoqe? Nuk bie daci në kos shtatë herë.

Roza: Po pse më vjen duke qeshur, pse më flet duke qeshur?

Heidi: Ai është surrati im gjithmonë me të gjithë.

Roza: Nëse marrëdhënien e do zero, pse nuk e mban të tillë?

Heidi: Nuk dua, dua të të flasë.

Roza: Nëse unë të injoroj, pse vazhdon dhe flet?

Heidi: Kush të ka folur o Roza se po na çudit, ku jam marrë në me ty?