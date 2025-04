"Unë u përpoqa të të puth, ti më shtyve"/ Valbona ia thotë troç Laertit: Nëse më do lufto!

Valbona dhe Laerti kanë zhvilluar një bisedë të ndjerë mes tyre, ku kanë folur dhe për pëlqimin ndaj njëri-tjetrit. Aktori i drejtohet Valbonës duke i thënë se u përpoq dy herë ta puthte, por u refuzua, ndërsa e pyeti nëse mendon se do të vijë sërish pëlqimi mes ty.

Ndërkohë gazetarja u përgjigj duke thënë: “nëse ti më do, më ke xhan, absolutisht do të vijë”.

Pjesë nga biseda:

Laerti: Si do e zgjidhim këtë? Unë u përpoqa të të puth. Ti prapë më shtyve..

Valbona: Jo jo, unë…

Laerti: Si më shtyve në shtëpi, më shtyve dhe në ‘prime’ a dëgjon çfarë them? Më refuzove sërish. Pas kësaj ngjarjeje unë mund të mos të flisja fare ty. Se po më refuzon për së dyti. Pse qesh ashtu? Ti kujton se të refuzosh njëherë, dy herë dhe të tretën do të vijë sërish propozimi?

Valbona: Çfarë do të thuash? Çfarë po më thua?

Laerti: Vërtetë e mendon këtë gjë? Po të pyes. Mendon vërtetë ‘më jep një pikë ujë o moj balluke prerë.’ Si mendon? Po të pyes.

Valbona: Po më përdor kundër. Nëse ti më do, më ke xhan absolutisht do vijë. Nëse ti s’më do, normal s’do vijë.