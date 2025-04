Ishte në listën e hapur të PD në Korçë, braktis garën Eleina Qirici!

Kandidatja e Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit, Eleina Qirici ka dhënë dorëheqjen nga gara e zgjedhjeve e 11 majit.

Lajmi është konfirmuar edhe nga drejtuesi politik i qarkut të Korçës, Ivi Kaso i cili sqaron se ish-deputetja nuk do të jetë pjesë e garës së zgjedhjeve të 11 majit.

Gjithashtu, Kaso ka bërë me dije se pjesë e listës nuk do të jetë as përfaqësuesi i minoritetit maqedonas, Ernest Koce, i cili është zëvendësuar tashmë me korçarin Fidel Kreka.