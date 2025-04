Çun Lajçi për Gjestin dhe Eglin: Ç’keni ju? Ata duan ta jetojnë jetën ashtu siç e ndiejnë!

Aktori i njohur shqiptar, Çun Lajçi, ka komentuar Gjestin dhe Egli Takon, me anë të një postimi të ndarë në rrjete sociale. Përmes një postimi në rrjetet sociale, aktori thekson se nuk mund të jetojnë pa njëri-tjetrin.

“Mos i gjykoni finalistët! Janë të rinj, një jetë e kanë dhe atë e duan sipas zemrave të veta. Duan ta thithin me sy, ta pinë me buzë, ta përpijnë me fytin e tyre.

Ç’keni Ju? ata duan ta jetojnë jetën ashtu siç e ndiejnë, dhe s’keni pse ti gjykoni! Ua falni gabimet, o njerëz! Ata mësojnë nga gabimet dhe rriten mbi vuajtjet e zemrave të tyre të djegura nga malli dhe dashuria.

Mbase nesër do ta bëjnë dasmën, edhe pse sot janë ende në kërkim:- Të fajeve, të gabimeve, të fijeve të këputura… Po mundohen t’i lidhin fijet, ta mbështjellin lëmshin e ëndrrave. Janë në kërkim të rrugës së humbur në oborrin-labirint të asaj shtëpie të quajtur BB VIP. Aman, o njerëz, mos i gjykoni! Ata sikur s’mund të jetojnë pa njëri-tjetrin… Sikur s’mund të rrinë pa u fjalosur, pa u ngacmuar, pa i buzëqeshur njëri-tjetrit.

Ata bëhën sikur e urrejnë njëri-tjetrin, por në thelb, nuk mund të jetojnë pa njëri-tjetrit. Duhen edhe kur shahen, edhe kur përndjekën si macja dhe miu, e futën birave të lavanderisë. Sa të bukur janë dhe sa shumë e duan vetveten…”. Lërini të jetojnë me kohën e tyre, se ndoshta ne nuk i kuptojmë!

Ata janë finalistë, kuptoni", shkruan aktori.