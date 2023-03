“U zu me Qetsorin dhe tani vjen tek ne”/ Plas keq mes dy ‘aleateve’, Deamishel shpërthen ndaj Oltës

Deamishel dhe Olta patën një debat me njëra-tjetrën sot në oborr. E gjitha nisi si pasojë e një komenti që bëri Armaldo.

Ky i fundit tha se lëvizja e radhës që ai ka në plan të bëjë do e forcojë edhe më shumë atë.

Dea tha se Armaldo do bashkohet me Oltën, meqë ajo ka mbetur vetëm, për shkak se debatoi me Qetsorin.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Olta i tha Deas se ajo po pëpiqet të bëhet faktor kot dhe se nuk ka debatuar fare me Qetosrin.

Ajo i tha Deas të merret me dikë tjetër që ta shtyjë edhe pak qëndrimin e saj në shtëpi. Dea u shpreh se ajo nuk e ka shtyrë me dikë lojën, por vetëm.

Ajo madje i tha Oltës se ajo po bën aleancë me Qetsorin.

Dea shtoi se Olta iu afrua asaj përpara se të vinte Qetsori, pasi kishte mbetur vetëm. Por kjo gjë, u kundërshtua nga Olta.