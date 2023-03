"Burri i Oltës 'fans' i Luizit?" 'Çmendet' rrjeti pas deklaratës befasuese të aktores: O Luiz, Dori vdes për...

Në një lojë nga 'Vëllai i Madh', Olta dhe Luizi janë të detyruar të qëndrojnë së bashku në një bluzë derisa të kenë një vendim nga 'Big Brother'.

Ndërsa Kiara do i duhet të ndajë bluzen me Dean.

Lidhja e Luizit me moderatoren ka bërë që edhe Olta me Dean të rrinë bashkë me ata.

Në një bisedë të katërt Olta dëgjohet t'i thoj Luizit se mendon që burri i saj, Dori do jetë një shok shumë i mirë me këngëtarin dhe madje do i kenë pëlqyer shumë shakatë/ batutat e Luizit.

Videoja bëhet virale dhe të gjithë haludojnë mos vallë burri i Oltës është një fans i Luizit e jo i bashkëshortes së tij?