U eliminua përfundimisht nga shtëpia e BBV, Aldo: Kam njohur veten!

Aldo la përfundimisht garën për të fituar çmimin e madh të Big Brother Albania Vip 4.

Pasi doli nga shtëpia, Aldo u shpreh “E di pse ndihem okej? Ishte një rrugëtim i paparë, ka një potencial fantastik ky program. Ndihem okay që kam ecur kaq sa kam ecur. Kam njohur si jam në raport me ndjenjat e mia. Njeh veten. Është luftë e fortë me veten”.

Në lidhje me pyetjen e bërë nga opinionisti, Arbër Hajdari, se cili banor do fitojë çmimin e madh, Aldo tha “Mendoj se do fitojë Gjesti, por do doja që të fitonte Danja ose Gerta”