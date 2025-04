U eleminua nga nominimi i tij, Valbona Mhillaj: Laerti më preu në besë!

"Me vjen keq qe u preva ne bese nga Laert Vasili, eshte nje beseprere", keto kane qene fjalet e para te Valbona Mehillajt, pas eleminimit mbreme nga BBA VIP Albania.

"Une isha vajza afer tij me respekt qe ne fillim, e kisha perzemer, por ai e mori ate zemer dhe e preu, do te shikojme si do shkoje udhetimi i tij", tha Valbona ne sudio.

Valbona Mhilli la Big Brother VIP 4, pas një nominimi të vështirë ‘kokë më kokë’ me Laertin.

Ajo i dha fund rrugëtimit të saj në shtëpinë më të famshme, pa pranuar të përcillet nga banorët e tjerë të shtëpisë ashtu sikurse e do tradita.

Të vetmit që e kanë përciellë te dera e kuqe ka qenë Jozi, Gjesti dhe Loredana.

Ndërsa insistimit të Laertit për ta takuar, Valbona i është përgjigjur duke thënë: Stop, faleminderit. Suksese.

Laerti: Valbona…

Gjesti: Nuk ka Valbona, kur nuk e ke dashur po ik. Ruaju…

Laerti: Mos na bëj avokatin mbrojtës ti, nuk ke punë në këtë gjë.

Jozi: E pe reagimin?

Valbona: Loredana, të dua shumë dhe shumë suksese…

Gjesti-Laertit: Mos hajde këtu për lojë.

Laerti: Na lërë rehat.

Gjesti: A e ke dashur ndonjëherë?

Jozi-Laertit: Të ishe ai burrë, dilje ti i pari. Dil, pse vjen kot në minute të fundit.

Jozi-Valbonës: Shpirt…

Valbona-Jozit: Forca vëllai, vazhdoje lojën dhe tregou kush je. Jam krenare për ty.

Laerti: Valbona…

Valbona: Suksese Laert…