“Ti je shpirt”/ Gjesti ngacmon Valbonën: Unë të meritoj ty, po ti me Laertin…!

Gjesti ka bërë batuta me Valbonën teksa i kërkoi një jastëk dhe diçka për t’u mbuluar, gazetarja vendosi që t’ia jepte.

“Ti je shpirt, ti vetë yll je. Lum ai që të merr”, thotë Gjesti, duke shkaktuar të qeshura mes Danjës dhe Eglit, të cilat flenë bashkë në një krevat.

“Lum ai që të meriton ty. Unë të meritoj, po ti me Laertin po do të ikësh. Do me shkuar me Laertin, ok shko. Ti e di se ta bëj jetën të lumtur”, vijon ngacmimet banori me Valbonën.

Pjesë nga biseda:

Gjesti: Ti je shpirt, ti vetë yll je. Lum ai që të merr

Valbona: Normale

Gjesti: Lum ai që të meriton ty. Unë të meritoj, po ti me Laertin po do të ikësh. Do me shkuar me Laertin, ok shko. Ti e di se ta bëj jetën të lumtur

Valbona: Paske me më nderuar

Gjesti për Danjën dhe Eglin që qeshin: Si qeshin prej zorit, si me ju dhemb dhëmbi