Tërhoqi vëmendjen në Met Gala por nuk do ta besoni shifrën marramendëse që i ka kushtuar Georginës, ora me diamant!

Georgina Rodriguez besnike ndaj stilit të saj. Partnerja e futbollistit Cristiano Ronaldo u shfaq me një orë plot me diamante, e cila jo vetëm që bie në sy për shkëlqimin e saj, por edhe për kuptimin e thellë personal.

Ishte në një event të mbajtur në New York, ku influencuesja ishte e pranishme, duke i dhënë imazhin e eventit me stilin e saj dhe me detaje shumë tërheqëse si ajo e lartpërmendura. Ishte një nga detajet që tërhoqi më shumë vëmendjen e pranisë së tij. Çfarë mbante në kyçin e dorës. Një orë që është vlerësuar me 10.000 euro. Është bërë nga diamante.

Është një model ekskluziv i formës Rolex. Konkretisht, është një Datejust 16014. Është i përbërë nga një kornizë çeliku inox dhe ekran kristali safiri, të prodhuara midis viteve 1980 dhe 1988, dhe ajo që bie më shumë në sy janë diamantet 11-karatësh të lartpërmendura.

Përveç vlerës ekonomike të veprës, ajo ka një vlerë të konsiderueshme emocionale për Georginën. Jo më kot, partneri i saj, Cristiano, ka të njëjtën orë, por në një version mashkullor, kështu që të dy formojnë një dyshe unike.

Çifti është bashkë për më shumë se shtatë vjet dhe e ka konsoliduar lidhjen e tyre si privatisht ashtu edhe publikisht, duke formuar një familje të madhe.