“Televizionet marrin prezantuese që s’dinë të flasin!”/ E kishte me Heidi Bacin? Roza Lati sqaron deklaratën e bujshme

E ftuar ditën e djeshme në “Live From Tirana” me Ronaldo Sharkën ishte Roza Lati. Moderatorja e njohur u shpreh për sfidat, rritjen personale dhe punën me veten.

Lidhur me një postim të bujshëm të saj ‘më është shpifur televizioni’, të cilin portalet e komentuan se lidhej me Heidi Bacin, ajo u shpreh se s’ka asgjë personale me ish-banoren e edicionit të tretë të “Big Brother VIP”.

“S’ka asgjë personale me vajzën, ka edhe televizione të tjera që marrin prezantuese që s’dinë të flasin… Mendoj se syri i publikut është shumë i shkathët, ashtu siç jemi rrahur ne duke bërë televizion dhe syri i publikut është rrahur duke parë, rrjetet sociale ia ka hapur sytë, publiku e ka parë si kanë degraduar televizionet shqiptare.

E kisha gjenerale. Siç më është shpifur mua”, tha Roza, e cila gjithashtu ka qenë banore në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, së bashku me Heidin.