Tashmë të martuar, Armina Mevlani zbulon çfarë ka ndryshuar në marrëdhënien me Shkëlzenin

Më 25 shtator 2022 pas 10 vitesh së bashku Armina Mevlani dhe Shkëlzen Berisha e kurorëzuan dashurinë e tyre në martesë.

Në një intervistë të shkurtër për “Pushime on Top”, Armina Mevlani ka folur së fundmi për jetën e saj si nuse, pas martesës.

Mevlani tha se nuk kanë ndryshuar shumë gjëra, pasi kishin një lidhje prej 10 vitesh, vetëm se marrëdhënia është përforcuar akoma më shumë.

“Asgjë, ne kishim 10 vjet bashkë, dhe jetojmë në një shtëpi prej 8 vitesh. Thjesht marrëdhënia duke ecur maturohet, respekti shtohet, dimë se çfarë do njëri dhe se çfarë do tjetri dhe jemi bërë si shokë të ngushtë se çdo gjë e flasim me njëri-tjetrin. Mendoj se evolon për mirë, kur të dy dinë si ta trajtojnë,”-tha ajo.