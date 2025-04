“S'ke më punë me Eglin”, Gjesti debat me Rozanën: Ajo është më e fortë se ty

Rozana dhe Egli kanë patur sot një debat me njëra-tjetrën, ku ka vendosur që të ndërhyjë edhe Gjesti. Ky i fundit i ka dalë në mbrojtje Eglit dhe në një moment i thotë Rozanës ‘që ajo është me e fortë se ti’.

Gjithashtu Gjesti i thotë banores: “Nuk ke punë me Eglin, ke me mua” dhe Rozana i kundërpërgjigjet:

“Pse kush më ndalon mua me pas punë me Eglin? Ça e ke Eglin? Bëj ça të dua, kam punë me kë të më dojë kokrra e qejfit”.

Pjesë nga biseda:

Gjesti: A ke frikë?



Rozana: Nuk ke lojë më

Gjesti: Pse qeshe para me mua?