Si reagoi kur vajza e saj e goditi? Ja si e përjetoi Orinda Huta këtë reagim të Atarës
Në rrjetet sociale, shpesh prindërit ndajnë jo vetëm momente të bukura, por edhe sfida që janë pjesë e përditshmërisë. Këtë bëri së fundmi edhe Orinda Huta, e cila në një seri pyetjesh dhe përgjigjesh me ndjekësit në Instagram, u pyet për një nga temat më interesante dhe më të ndjeshme për çdo nënë.
A të ka gjuajtur ndonjëherë Atara? Dhe si reagon nëse i thua të mos e bëjë dhe ajo vazhdon?"
Orinda pranoi se, po, kjo fazë ka ndodhur.
“Goditja e fundit ka ndodhur para një viti,” tregoi ajo. “Që kur nisi kopshtin, si me magji ndali. Nuk godiste më. Shpesh pyesja veten: ‘Nga erdhi kjo fazë?’ Por me kohë dhe me punë, ka kaluar".
Ky rrëfim i thjeshtë e i ngrohtë prek një temë që i bashkon të gjithë prindërit: çfarë të bësh kur fëmija kalon fazën e “goditjeve”?
Psikologët shpjegojnë se kjo sjellje është një fazë kalimtare, pjesë e zhvillimit të fëmijës. Teksa të vegjlit ende nuk dinë t’i shprehin ndjenjat me fjalë, ata i shfaqin emocionet e forta përmes veprimeve fizike. Dhe ndonëse për prindërit mund të jetë e vështirë, është e rëndësishme të kujtohet se kjo nuk është shenjë “problemi”, por pjesë e procesit të rritjes.
Ashtu siç e përjetoi Orinda me Atarën, periudha e “shuplakave të vogla” kalon me kohë, sidomos kur fëmijët nisin kopshtin dhe mësojnë të socializohen.