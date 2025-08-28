LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Si reagoi kur vajza e saj e goditi? Ja si e përjetoi Orinda Huta këtë reagim të Atarës

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 17:09
Showbiz

Si reagoi kur vajza e saj e goditi? Ja si e përjetoi Orinda Huta

Në rrjetet sociale, shpesh prindërit ndajnë jo vetëm momente të bukura, por edhe sfida që janë pjesë e përditshmërisë. Këtë bëri së fundmi edhe Orinda Huta, e cila në një seri pyetjesh dhe përgjigjesh me ndjekësit në Instagram, u pyet për një nga temat më interesante dhe më të ndjeshme për çdo nënë.

A të ka gjuajtur ndonjëherë Atara? Dhe si reagon nëse i thua të mos e bëjë dhe ajo vazhdon?"

Orinda pranoi se, po, kjo fazë ka ndodhur.

“Goditja e fundit ka ndodhur para një viti,” tregoi ajo. “Që kur nisi kopshtin, si me magji ndali. Nuk godiste më. Shpesh pyesja veten: ‘Nga erdhi kjo fazë?’ Por me kohë dhe me punë, ka kaluar".

Ky rrëfim i thjeshtë e i ngrohtë prek një temë që i bashkon të gjithë prindërit: çfarë të bësh kur fëmija kalon fazën e “goditjeve”?

Psikologët shpjegojnë se kjo sjellje është një fazë kalimtare, pjesë e zhvillimit të fëmijës. Teksa të vegjlit ende nuk dinë t’i shprehin ndjenjat me fjalë, ata i shfaqin emocionet e forta përmes veprimeve fizike. Dhe ndonëse për prindërit mund të jetë e vështirë, është e rëndësishme të kujtohet se kjo nuk është shenjë “problemi”, por pjesë e procesit të rritjes.

Ashtu siç e përjetoi Orinda me Atarën, periudha e “shuplakave të vogla” kalon me kohë, sidomos kur fëmijët nisin kopshtin dhe mësojnë të socializohen.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion