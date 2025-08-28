Aktivistë pro-palestinezë i bllokojnë rrugën ekipit izraelit të çiklizmit, policia spanjolle shmang incidentet
Në Figueres të Spanjës, aktivistë pro-palestinezë ndaluan ekipin izraelit të çiklizmit gjatë një gare ekipore me kronometër në turin çiklistik “Vuelta”. Protestuesit bllokuan fizikisht rrugën, duke valëvitur flamuj palestinezë dhe banderola që shkruanin: “Neutraliteti është bashkëfajësi, bojkotoni Izraelin”.
Organizatorët dhe policia zhbllokuan shpejt rrugën, duke shmangur çdo aksident. Ekipi izraelit, ku bën pjesë edhe çiklisti izraelit Nadav Raisberg, humbi vetëm disa sekonda, pa ndonjë pasojë vendimtare për renditjen e përgjithshme.
Megjithatë, veprimi pati një ndikim të fortë simbolik. Për aktivistët, sporti nuk mund të ndahet nga konteksti i tij politik: “Çiklizmi nuk duhet të bëhet një mjet propagande për një shtet të akuzuar për shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare”, argumentuan disa protestues.
Izraeli ka qenë prej kohësh shënjestër e protestave: incidente të ngjashme kanë ndodhur tashmë në Tour de France dhe Giro d’Italia, me thirrje për bojkot nga lëvizjet që denoncojnë politikat izraelite ndaj palestinezëve.