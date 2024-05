Si do ta presë Romeo?! Ish i dashuri italian i Heidit futet sot në Big Brother

Heidi Baçi, aktualisht konkurrente në formatin më të ndjekur në Shqipëri, ‘BBV3’, u bë pjesë e “Grande Fratello” këtë sezon dhe e la në mes garën me kërkesë të babait të saj pas një lidhje që krijoi me aktorin rreth 20 vite më të madh, Massimiliano Varrese.

Heidi u njoh me 47-vjeçarin Massimiliano Varrese krijoi një lidhje me të brenda “Grande Fratello”, por kjo lidhje u gjykua nga shumë teleshikues, dhe nuk u pranua nga babai i saj i cili shkoi dhe i kërkoi të linte në mes garën.

Pas këtij momenti Heidi i kërkoi ndjesë të atit dhe la shtëpinë me arsyetimin “Për arsye personale”. Më pas Heidi u bë pjesë e shtëpisë së ‘BBV3’ ku krijoi një marrëdhënie me Romeo Veshja.

E teksa Massimiliano u bë shkak që ajo të linte garën e “Grande Fratello”, blogeri Olti Curri la bërë me dije se ish-i i saj do të futet sot në BBV për t’u sqaruar me Heidin.

“Jo nuk është e mundur, unë jam në të madhen e të bukurën Firenze dhe zogu më lajmëron që sot do hyjë në BB VIP Massimiliano për Heidin. Zjarr…“- thotë Olti.

Heidi Baçi nuk ka dashur të flasë shpesh për lidhjen me Massimilianon edhe pse është ngacmuar dhe komentuar nga banorët. Madje në një nga netët live, Ledion Liço e ka pyetur nëse e ka marrë malli për Massimiliano Varrese.

Askush nuk i kushtoi rëndësi, por si duket është një plan nga produksioni për të futur në shtëpi aktorin italian. Edhe më herët është aluduar se ai mund të futej në BBV pasi i kishte bërë follow faqes së ‘Top Channel’.