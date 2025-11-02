Prokurorja e Parisit: Vjedhja e Louvre nga grabitës amatorë, jo nga profesionistë
Prokurorja e Parisit, Laure Beçuau, tha se “shtresat e larta të krimit të organizuar” nuk ishin të përfshira, pasi një nga autorët mbetet ende i lirë. Ajo përshkroi dy nga të dyshuarit si një çift me fëmijë.
Kjo deklaratë vjen dy javë pas vjedhjes guximtare në ditë të hapur në Luvër, ku hajdutët parkuan një kamion të vjedhur jashtë muzeut më të vizituar në botë, përdorën një ngritës mobiliesh për të arritur në katin e parë dhe më pas thyen derën e një prej dhomave më të zbukuruara të muzeut.
Më pak se shtatë minuta më vonë, ata u larguan me skuterë, duke marrë bizhuteri mbretërore me vlerë të çmuar rreth 88 milionë euro (76 milionë paund).
Vjedhja e guximshme, e kryer një të diel në mesditë, ka shkaktuar një reagim të madh në Francë.
Katër persona janë akuzuar deri tani, por bizhuteritë e vjedhura, përfshirë një varëse me smerald dhe diamante që Napoleoni I ia dhuroi gruas së tij të dytë, Marie Louise, dhe një diadem të zbukuruar me 212 perla dhe afro 2,000 diamante që i përkiste Eugenie, gruas së Napoleoni III – ende nuk janë rikuperuar.
Së paku një tjetër autor mbetet ende në arrati, tha prokurorja Beçuau për rrjetin radiofonik Franceinfo të dielën.
Mediet franceze spekulojnë se hajdutët ishin amatorë, pasi rezultoi se gjatë ikjes ata kishin lënë pas kurorën më të çmuar, kurorën e Mbretëreshës Eugenie, prej ari, smeraldi dhe diamante, dhe kishin braktisur mjetet dhe sende të tjera në vendngjarje që mund të mbanin gjurmë të ADN-së së tyre.
“Kjo nuk është delikencë e zakonshme… por një lloj delikence që nuk lidhet zakonisht me shtresat e larta të krimit të organizuar,” tha Beçuau. Ajo i përshkroi të akuzuarit si banorë lokalë, të gjithë nga Seine-Saint-Denis, një departament në veri të Parisit, një nga zonat më të varfra të Francës.
Të shtunën, prokurorët njoftuan se një grua 38-vjeçare dhe një burrë 37-vjeçar u akuzuan dhe u vendosën nën mbikëqyrje nga autoritetet, pasi ADN-ja e tyre u gjet në ngritësin që përdorën gjatë vjedhjes.
Burri u akuzua për vjedhje të organizuar dhe komplot kriminal, ndërsa partnerja e tij për përfshirje në vjedhje të organizuar dhe komplot kriminal. Beçuau tha se ata janë një çift me fëmijë dhe kanë “mohuar çdo përfshirje”. Gruaja ishte me lot gjatë paraqitjes në gjykatë, duke thënë se frikësohej për fëmijët dhe për veten e saj.
Disa ditë më parë, policia arrestoi dy të tjerë lidhur me sulmin: një 34-vjeçar algjerian që jeton në Francë që nga 2010, dhe një 39-vjeçar që ishte nën mbikëqyrje gjyqësore për vjedhje të rënduar. Të dy burrat, të akuzuar për vjedhje dhe komplot kriminal, “kanë pranuar pjesërisht përfshirjen e tyre,” tha Beçuau javën e kaluar.
Të tre burrat e akuzuar njiheshin nga policia për dënime të mëparshme, përfshirë vjedhje.
Dy nga të dyshuarit kishin qenë më parë të dënuar së bashku për një vjedhje 10 vjet më parë, tha Beçuau, e cila të dielën nuk përjashtoi mundësinë e pranisë së bashkëpunëtorëve të tjerë.
Tre persona të arrestuar së bashku me çiftin më 29 tetor u liruan pa akuza, sipas zyrës së prokurorit.
Kur u pyet nëse hetuesit po afrohen drejt gjetjes së bizhuterive, Beçuau nuk dha detaje, duke iu referuar sekretit të hetimeve.
“Po shqyrtojmë të gjitha mundësitë në tregun paralel për shitjen e këtyre bizhuterive, gjë që shpresoj të mos ndodhë së shpejti,” tha ajo. “Ato mund të përdoren për pastrimin e parave, mund të shiten; të gjitha pistat po shqyrtohen.”