Është martuar me Andin? Melisa zbulon të vërtetën

Dy ish-konkurrentët e “Për’puthen”, Andi dhe Melisa, vazhdojnë që të jenë mjaft të komentuar në media pas thashethemeve se mund të jenë në një lidhje dashurie.Edhe pse nuk kanë konfirmuar asnjëherë lidhjen e përfolur, në rrjete sociale shpërndahen hera-herës foto ku tregojnë se janë bashkë ngado.

Madje së fundmi po qarkullon lajmi se ish-konkurrentët e programit Përputhen janë kurorëzuar me martesë.Dyshimet për një martesë të mundshme janë bërë për shkak të një fotografie të publikuar ku shihen Melisa bashkë me Andin veshur me rroba zyrtare.

Afterparty.al zbuloi se Melisa i mohon këto fjalë duke thënë: “Nuk jam martuar, nuk jam martuaaar!”, madje në live Melisa tregoi edhe dorën që nuk ka një unazë.

Por e dini si qëndron e vërteta??

Afterparty.al iu zbulon se në të vërtetë dyshja është në xhirimin e klipit të Lleshit. Kjo vërehet qartë edhe nga fotoja më poshtë. Kënga do titullohet “Leje” dhe pritet të vijë shumë shpejt!