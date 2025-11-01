Shkak një femër tjetër? E vërteta e ndarjes mes Kleas dhe Elgitit! Ç’po ndodh me çiftin
Një ndër çiftet më të njohura për publikun shqiptar, duket se është vënë në qendër të vëmendjes, shkak janë bërë zërat për një ndarje mes tyre. Lajmi, që shpejt nisi të përflitej, fliste për një raport të ri mes Elgit Dodës dhe një vajze tjetër, duke lënë të kuptohet se tanimë lidhja me Klean kishte përfunduar.
Prej kohësh çifti nuk është parë në ambiente të përbashkëta, as në rrjetet sociale dhe as në postime, duke shtuar bindjen se mes tyre në fakt gjërat nuk po ecnin dhe aq mirë. Por ajo që dukej si një ndarje e vështirë, në fakt nuk është e tillë.
Këngëtarja Klea Huta duket se u ka dhënë fund zërave për ndarjen nga bashkëshorti i saj, këngëtari Elgit Doda. Klea ka postuar së fundmi një seri fotosh në rrjete sociale që kanë tërhequr vëmendjen e ndjekësve, ku dallohen unazat e saj. Vihet re se ajo ka ende në dorë unazën me diamant që Elgiti i propozoi asaj për martesë në ditëlindjen e djalit të tyre. Unaza është tipike fejese me një gur të bardhë.
Klea nuk ka dhënë asnjë reagim të drejtpërdrejtë, por fakti që ajo mban ende unazat ka mjaftuar për të ndezur diskutimet se ata janë ende bashkë. Pavarësisht se lajmet për fundin e marrëdhënies së tyre qarkullojnë prej javësh, dyshja nuk kanë reaguar për të mohuar apo pohuar lajmet, duke vendosur që të heshtin.
Çifti, prindër të një djali, celebruan dashurinë në martesë në qershor 2023, por duket se kohët e fundit kanë ngritur dyshimet për një ndarje mes tyre. Aktorja dhe kantautori i njohur kanë fshirë fotot së bashku në rrjetet sociale, përfshirë edhe ato të dasmës, ndërsa ende ndiqen me njëri-tjetrin në rrjetin social “Instagram”.