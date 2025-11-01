LEXO PA REKLAMA!

Shqipëria gati të “prenotojë” biletën për Play Off të Botërorit, ja kur del lista e të ftuarve të Sylvinho

Lajmifundit / 1 Nëntor 2025, 13:20
Sport

Shqipëria gati të “prenotojë” biletën për

Shqipëria luan fatet e kualifikimit në play off të botërorit, në ndeshjen e këtij muaji. Me 13 nëntor kuqezinjtë përballen me Andorrën, ndërsa 3 ditë më pas presin Anglinë.


Për këto takime, trajneri Sylvinho, do të bëjë publike listën e të ftuarve me datën 7 nëntor.

Nuk përjashtohet mundësia e ndonjë risie në listë, me numrin një të pankinës që siç ndodh zakonisht, do shpjegojë zgjedhjet e tij.

Për sfidën me përfaqësuesen modeste, grumbullimi i kombëtares do të bëhet në Barcelonë.

Shqipëria synon që të mbyllë llogaritë sa më shpejt që të jetë e mundur, ndaj Andorrës mjaftojnë 3 pikët për të “prenotuar” një biletë për në Play Off.

