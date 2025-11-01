Daily Mail publikon raportin "bombë": Soros mund të ketë shkelur ligjin me donacionin 40 milionë dollarë
Fushata e Zohran Mamdani po përballet me akuza shpërthyese se ka përfituar dhjetëra miliona dollarë të kanalizuara nga bamirësi, të lidhura me George Sorosin, si pjesë e një skeme që mund të ketë shkelur ligjet federale për tatimin. Ekipi i 34-vjeçarit Mamdani ka deklaruar gjithmonë se ai ka dalë nga anonimati për tu bërë favorit për kryebashkiak të Nju Jorkut falë një lëvizjeje organike, me shumë dhurime të vogla dhe qindra të rinj me çanta shpine që bënin fushatë.
Por një raport nga faqja konservatore ‘White Collar Fraud’ po e vë në dyshim këtë qëndrim. Sipas tyre, një rrjet organizatash jofitimprurëse, të lidhura me Sorosin, ka koordinuar në mënyrë të zgjuar operacionet politike dhe në terren për të mbështetur Mamdanin, duke “pastruar” më shumë se 40 milion dollarë dhurime bamirësie. Daily Mail shkruan se Grupi i Sorosit kundërshton gjetjet e raportit për parregullsi, duke thënë se ai është i mbushur me pasaktësi, supozime të rreme dhe dezinformata.
“Matematika nuk është e vetmja gjë që nuk shkon. Grantet që përmendi shumë prej të cilave ne ishim të destinuara për projekte dhe kauza specifike diku tjetër në vend, siç e kemi zbuluar u dhanë vite para se të fillonte gara për kryetar bashkie," tha për Daily Mail një zëdhënës i Fondacionit të Shoqërisë së Hapur i cili u themelua nga Soros dhe tani drejtohet nga djali i tij 40-vjeçar, Alex.
Sam Antar, një hetues i ‘White Collar Fraud’, tha se këto organizata mund të kenë shkelur ligjet federale për tatimin. Ai ka dorëzuar 11 ankesa si sinjalizues në IRS. Antar, i dënuar më parë për mashtrim, tani ndihmon qeverinë në hetime të mashtrimeve financiare dhe jep leksione për krime të tilla.
Ai e përshkroi Mamdani-n si një produkt të një makinerie politike që ka militarizuar ligjin për tatimin mbi të ardhurat dhe tha se Sorosi përdori organizatat jofitimprurëse për të financuar aktivitete që dukeshin si fushatë komunitare, por ishin në fakt për një kandidat të caktuar.
"Problemi është se ata nuk po bënin fushatë për një kauzë të përgjithshme si të drejtat e grave. Ata po bënin fushatë për një kandidat specifik. Dhe kjo është e keqja," th ai.
Sipas ligjit amerikan, këto financime duhen përdorur për kauza jo-partiake, por nuk duhet të përdoren për të mbështetur drejtpërdrejt një kandidat. Gjithashtu Raporti përmend ‘Open Society Foundation’ dhe pesë organizata të tjera të lidhura me Sorosin, të cilat, sipas tij, përfundimisht mbështetën Mamdani dhe organizuan një “ushtri të koordinuar” në terren për fushatën e tij. Sipas raportit, ata kanë trokitur mbi 100.000 dyer në Nju Jork dhe kanë mobilizuar shumë vullnetarë.
Antar tha se nuk synon të ndalojë Mamdani-n, pasi beson se ai do të fitojë zgjedhjet, por dëshiron të ekspozojë makinerinë që prodhon kandidatë si ai. Ai krahasoi rrjetin e Soros me makineritë historike politike si Daley në Çikago apo Tammany Hall, por në shkallë kombëtare: “Ky është versioni i 2025-it një makineri që mund të prodhojë kandidatë në masë”.
Hetimi i ‘White Collar Fraud’ thotë se rrjeti i pretenduar i Sorosit mund të shtrihet shumë përtej fushatës së Mamdani-t, duke përfshirë qindra gara në të gjithë vendin. Raporti e përshkruan këtë si vetëm maja e dukshme e një ndërmarrjeje politike në shkallë industriale.
Antar tha për Daily Mail se ligji tatimor është mënyra më e drejtpërdrejtë për të ndjekur penalisht skema të dyshimta financimi fushatash, duke kujtuar shembullin e Al Capone.
"Mbani mend Al Capone-n. Nuk mundën ta akuzonin për vrasje, zhvatje dhe prostitucion e akuzuan për evazion tatimor mbi të ardhurat," tha ai./Daily Mail