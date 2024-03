Sara “thirrje publike” Bardhit që ta ndjekë në Instagram, shpërthen Fatjon Kuqari: Turp, e bën për...

Në dramë e re ka nisur në rrjet. Dalja e papritur e Bardhit nga shtëpia e “Big Brother Vip” dhe deklarata me polemika e Sara Gjordenit, ka nisur një zinxhir debatesh dhe reagimesh në rrjet. Ajo që dimë të themi është se situata mes çiftit është e komplikuar për momentin.

Në postimet e fundit, ndërsa Sara e ruan foton e tij në faqen kryesore të “celularit” personal, Bardhi ende nuk i ka konfirmuar një “folloë-back” ish-banores me të cilën nisi një romancë në shtëpinë më të famshme.

Së fundmi Sara ka publikuar në story, një foto nga një “folloëers” e saj duke i bërë thirrje Bardhit: Bëje folloë, mos ki frik.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Lidhur me këtë situatë një reagim ka ardhur edhe nga ish-banori, Fatjon Kuqari i cili “shpërthen” ndaj Sarës duke e quajtur “paturpësi” për vëmendje çdo reagim që po bën.

Pas gjithë kësaj situate e cila u ndez pasi Sara për shkak të përplasjeve me menaxherin e Bardhit, Jetmirin, hodhi dyshime gjatë spektaklit se Bardhi nuk është larguar nga shtëpia për shkak të gjendjes së rënduar të nënës së tij por për shkak se familjarët e tij dhe bashkëngjitur menaxheri nuk janë dakord që ai të vazhdojë lidhjen me Sarën dhe për këtë kjo e fundit u zotua se do të tregojë të vërtetën.