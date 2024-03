Vrasësi i Ardian Nikulajt, del në gjykatë me super-masa sigurie

Shtetasi portugez, Ruben Saraiva, i dyshuar si autori i vrasjes se Ardian Nikulajt prillin e vitit të kaluar, ka dalë sërish para gjykatës së Lezhës ditën e sotme.

Në seancën gjyqësore të nisur në orën 10:00, nën masa të rrepta sigurie, Saraiva ka kërkuar pafajësinë për çështjen me të cilën akuzohet.

Nje tjeter seance eshtë mbajtur ditën e premte e cila ka qen mjaft e shkurtër për shkak se nuk kishte përkthyes, e po në këtë seancë Saraiva ka kërkuar pafajësinë nga shteti shqiptar.

Ajo qe eshte vene re ka qene numri i madh i policeve qe shoqeruan mberritjen e Saravias ne gjykate.

Ai u ekstradua ne Shqiperi pas arrestimit ne Marok dhe tashme po perallet me drejtesine per vepren qe dyshohet se e ka kryer ne bashkepunim me tre shtetas angleze qe vezhgian Nikulajn dhe me porosi te shtetasit shqiptar Edmond Haxhia, per hakmarrje.