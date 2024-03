Sara plane “djallëzore” në BBV3, i premton Silvit vota për ta bërë lider, por i kërkon diçka në këmbim

Sara dhe Silvi janë dy banorë që i kanë marrëdhëniet mjaft mirë në BBV3 dhe deri më tani nuk ka patur debate mes tyre.

Së fundmi Silvi dhe Sara kanë bërë një plan. Kjo e fundit i premton se do i sigurojë katër vota për t’u bërë ai lideri i shtëpisë dhe në këmbim, Sarës, Bardhit dhe Meritonit do i japë punët më të lehta. Këtë plan me Silvin, Sara ia ka treguar Ilnisës, Bardhit dhe Meriotnin

Sara: Më beson, madje ka thënë dua të jem me ty. Un i thashë do na lësh të katërve jashtë do të jap katër vota.

Silvi: Do i japin katër vota? Do mi thuash dhe kush janë?

Sara: Kapitene grupi dhe do më mbash me hatër.

Silvi: Kapitene është pak problem. Okej s’kam ndonjë gjë për hatër, por një punë do e bësh.

Sara: Mua Bardhin dhe Meritonin do na lësh jashtë, te bari.

Silvi: Pjesën e pishinës jashtë, po jo enët se ato i ka më mirë Julia, se ajo i lan.

Sara: Të gjitha gjërat jashtë t’i bëjmë ne, edhe te lojërat do më zgjedhësh patjetër kapitene të grupit tjetër nëse kemi lojëra.