Pas takimit me Lavrov, Daçiç i shkon në zyrë Vuçiç, kërkon postin e kryeministrit

Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiç, konfirmoj takimin me Lavrov, gjatë konferencës ndërkombëtare në Antalia të Turqisë.

“Ne duam të zhvillojmë marrëdhënie të mira me Rusinë, u jemi mirënjohës atyre për qëndrimin e tyre pozitiv në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së (për Kosovën) dhe ne duhet së pari të punojmë për interesat tona”, tha Daçiq para gazetarëve.

“Në historinë e sotme që ka njëfarë ndikimi rus në Ballkan nënkupton Serbinë dhe Bosnje Hercegovinën. Nuk e di se çfarë lloj ndikimi rus e pengon Maqedoninë e Veriut të hapë negociatat me BE-në ose çon në kolapsin e disa marrëdhënieve të tjera dypalëshe”, tha Daçiç.

Pas pjesëmarrjes në panelin “Sfidat dhe mundësitë në Ballkanin Perëndimor” në Forumin Diplomatik në Antalia, Daçiç u tha gazetarëve se Serbia “e mban fort linjën e mbrojtjes në mënyrë që askush të mos e imponojë hyrjen e Kosovës në organizatat dhe institucionet ndërkombëtare nga një rrugë anësore.

Ai vlerësoi se BE-ja, e cila ndërmjetësoi Marrëveshjen e Brukselit në rrugën e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, sot nuk mund të garantojë zbatimin e saj.

“BE nuk mund të sigurojë formimin e Unionit të Komunave Serbe (ZSO). “Serbia nuk duhet ta lejojë më veten të varet nga të tjerët,” tha ai.

Ai me rastin e takimit të sotëm me ministrin e Jashtëm turk Hakan Fidan tha se “nuk do të mund të ndryshojmë qëndrimin e Turqisë për Kosovën, por duhet të përpiqemi të jemi partnerë dhe të zhvillojmë marrëdhëniet ekonomike”.

Daçiq tha se është e nevojshme të tentohet që bashkëpunimi ekonomik të vihet “në funksion të konstruktivitetit në Ballkan”, me të cilin “Serbia mund të arrijë që, nëse nuk pajtohet, të mos ketë imponim të zgjidhjes” për Kosovën.