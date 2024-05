Romancë te "Ferma VIP"? Baby G pyet troç Buçkon: A më do?

Buçko në një bisedë më Baby G ka folur rreth afirmitetit të tyre në “Ferma VIP”.

Baby G u shpreh se fermerët e tjerë që mendojnë se mes tyre ka diçka po “detyron” këngëtaren të largohet nga Buçko.

Ajo tha se askush nuk duhet t’a përdori afirmitetin e tyre as me shaka. Baby G tregoi se e pëlqen shumë Buçkon për njeiun që është.

Buçko: Mendon se shohin diçka të tjerët tek ne?

Baby G: Jo, thjesht unë të pëlqej ty si person dhe si njeri, por kur flasin njerëzit kështu më largojnë



Buçko: Më largojnë nuk e kuptova

Baby G: Nuk më lënë të jem rehat, e lirë me ty, normalisht unë kam qejf këtu të rri me njerëz që ndihem rehat. Por, në të njëjtën kohë nuk kam qejf që njerëzit të na ngucin, o ju bëni këtë bëni atë se atëherë më bëjnë të distancohem dhe të themi çfarë po bëjmë. Unë nuk jam një femër që mund të bëjë diçka për shaka. Nëse kemi ndjenja për njeri –tjetrin duhet t’a themi. Kur as ti as unë nuk kemi thënë asgjë, nuk ka ndjenja.

Gjithashtu Baby G i tha Buçkos se nëse ai e do, duhet t’ja tregoj. Fermeri ka qeshur, por nuk ka thënë asnjë përgjigje, as negative as pozitive.

“Ti nëse më do duhet të ma tregosh. A më do? Ti nuk më ke thënë a më do e asnjë gjë. Në rregull për shaka hajde bëjmë diçka tjetër”, tha Baby G.