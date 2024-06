Po performonte live në skenë, djali i miliarderit grek "gjuan" këngëtaren e njohur shqiptare

Këngëtarja e njohur me origjinë shqiptare, Eleni Foureira, u përballë me një situatë aspak të këndshme, me 37-vjeçaren që u ngacmua seksualisht nga djali i miliarderit të njohur grek, Evangelos Marinakis.

Në videot e bëra virale në rrjet, shihet se djali i Marinakis kap Foureira në mënyrë të papërshtatshme, ndërsa këngëtarja përpiqet të përfundojë këngën e saj dhe njëkohësisht përpiqet të largohet prej tij.

Më pas, këngëtarja shqiptare spërkatet me shampanjë nga miqtë e Marinakis.

Η παρακμή μιας χώρας σε 2,5 λεπτά…Ο λιωμίδης ως χορηγός δικαιούται να είναι on stage με τη Φουρέιρα. Και αφού την κανιβαλίζουν και την μπουγελώνουν με σαμπάνια, δηλώνει πως αποχωρεί και φεύγει.

Για 30” μόνο. Γιατί το ξανασκέφτηκε πως αν εμμείνει πιθανόν να ξανά κλάψει ο Μποτία… pic.twitter.com/NDnyIpJ0qg — satyros (@satyros16) June 7, 2024

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pas kësaj ajo largohet nga skena për t’u rikthyer pas 30 sekondash ku Marinakis fillon të flasë në anglisht dhe thotë se bashkëshorti i Elenit është vëllai i tij, duke lënë përshtypjen se janë miq.

Evangelos Marinakis zotëron klubet e futbollit Olimpiacos dhe Nottingham Forest si dhe rrjetet televizive greke Mega Channel dhe One Channel. Për këtë arsye besohet se lajmi nuk është pasqyruar në mediat greke.

Eleni Foureira u bë e famshme me këngën “Fuego”, e cila përfaqësoi Qipron në “Eurovision 2018”, duke u renditur e dyta pas Izraelit, citon top channel.