"Plas" rrjeti pas deklaratës së Bled Mane: Kristi do Luizin, Luizi do Kiarën, Kiara do...

Prime-i mbrëmshëm është shoqëruar me emocione shumë të forta nga surpizat, eleminimi dhe situatat e krijuara nga banorët.

Në lidhje me dashuritë e krijuara janë pyetur edhe banorët që të cilët tashmë e kanë lënë shtëpinë e Big Brother Vip 2.

Një deklaratë e banorit Bled Mane ka sjellë shumë të qeshura në studio.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Lorenci do Keisin, Keisi do Kristin, Kristi do Luizin, Luizi do Kiarën, Kiara do famën…pra ata janë aq të frustruar sa nuk dinë çfarë duan”, tha Bled Mane dhe të qeshurat nga ish-banorët e tjerë kanë shpërthyer.