Përlotet Bes Kallakut pas ndarjes nga Xhensila Myrtezaj: Fëmijët, pasuria më e madhe që kam!

Aktori i humorit Bes Kallaku ka folur për jetën e tij private, pas ndarjes nga Xhensila Myrtezaj. Edhe pse nuk e përmendin në asnjë moment ish partneren e tij, ai u shpreh se ndihet shumë i lumtur, për faktin se ka fëmijët.

“Jam shumë i lumtur- tha aktori-, i cili theksoi më tej se “kam pasurinë më të madhe, dy fëmijët e mi. Jam i lumtur, jam i qetë, mendoj që kam arritur shumë. Njësia matëse e pasurisë është lumturia. Mendoj që kam arritur nga ku vija dhe ku jam, kam bërë hapa shumë para.

E gjithë kjo është lavdi vetëm e Zotit. Zoti nuk të çon rastësisht aty ku je. Askush nuk është rastësisht aty ku është. Unë kam parë njerëz me xhepin plot dhe zemrën bosh dhe anasjelltas. Plotësia e zemrës është ajo që njeriu ka nevojë të ketë”.

I ftuar në “Vizionin e Pasdites”, Bes Kallaku mes emocionesh dhe lotësh, foli edhe për marrëdhënien me fëmijët, sidomos me vajzën e tij, Ajka me të cilën ka një lidhje tepër të ngushtë.

Djali është 6 muajsh, është i vogël. Por dashuria e babait për vajzën, dhe dashuria e vajzës për babanë…Ajka është lule e bukur e gjakut tim. Deri tani, sa të rritet dhe pak djali, Ajka është dashuria ime më e madhe.

Ajka është gjithçka e imja. Është shumë xheloze për Amenin. Me Ajkën jam shumë i lidhur. Për shkak të impenjimeve, kohën e lirë që kam mundohem t’i përkushtohem Ajkës, të shkoj të marr fëmijët dhe të rri me fëmijët”, tha nder të tjera aktori.