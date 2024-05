Emrat/ Shpërthimet me eksploziv, zbulohen lidhjet e shqiptarëve të arrestuar me “kokat” e mafies greke

Disa ditë me parë, policia greke arrestoi 3 shtetas shqiptarë të dyshuar për dy shpërthime të fuqishme eksplozivi në një karburant dhe një kantinë vere në Athinë që shkaktuan dëme të shumta materiale.

Për ngjarjen në karburant u identifikuan si autorë Geni Çato, 37 vjeç Përmeti dhe Evis Shyti, 40 vjec, ndërsa për atë tek kantina e verës u identifikua Kristo Xhixho, 35 vjec nga Durrësi dhe një shtetas rumun.

Bashkë me ta u arrestua edhe një shqiptar i katërt, mik i Xhixhos, i identifikuar si Aristotel Stefanidhi, 23 vjeç nga Këlcyra, i akuzuar për armëmbajtje pa leje. Mediat greke kanë zbuluar së fundmi lidhje të tyre me krerë të mafies greke që veprojnë në fushën e gjobvënieve dhe vrasjeve.

Të paktën dy nga katër shqiptarët që ranë në prangat e policisë greke janë njerëz të besuar të tre “kryekumbarëve” të Athinës, të cilët janë ekzekutuar në shtatë vitet e fundit. Në fakt, njëri prej tyre, famëkeqi Kristo Xhixho, i ashtuquajturi “bombardues i kantinës së verës”, është akuzuar si huligan i deklaruar i klubit “Olympiakos” në Pagrati, ndërsa bashkëkombësi i tij Evis Shyti apo “Boukouvala”, anëtar i bandës rivale, është akuzuar për bashkëpunim në një vrasje.

Shyti po ndiqet penalisht për shpërthimin e madh që ndodhi në një karburant në Pire, më 08.03. 2024. Megjithatë, siç zbulon “Espresso”, të shtënat më 23.03.2024, në premierën e shfaqjes së këngëtares së famshme greke Katerina Lioliou në lokalin e rinovuar të natës “LUX Athens” në rrugën “Syngrou”, nuk ishin përfundimisht një mesazh “mbrojtje-shantazhi” ndaj pronares së lokalit të natës, por një atentat i dështuar ndaj një “kumbari” 53-vjeçar, i cili sapo kishte dalë nga burgu dhe ishte larguar nga lokali i natës pak minuta më parë.

Bashkëpunëtori-motoçiklist, i cili ndodhej në “vëzhgim” aty pranë, transportoi të armatosurin dhe është njoftuar nga brenda për largimin e “kumbarit”. Por ai nuk e kapi dot, e megjithatë qëlloi dy herë me kallashnikov në fasadën e klubit të natës. Dhe kjo, sipas organeve kompetente, është bërë si një justifikim “i mirë” për porositësin 54-vjeçar, i cila është një i burgosur dhe nuk gabon kollaj.

Madje i pranishëm në vendngjarje ishte edhe shqiptari Kristo Xhixho, i cili është krahu i djathtë i “kumbarit” 53-vjeçar dhe që qëndroi për pak kohë në vendngjarje pas të shtënave edhe pasi “udhëheqësi” i tij ishte larguar tashmë. Xhixho, i njohur për zhvatje dhe grabitje, u kap të martën në Nea Smyrni së bashku me bashkëpunëtorin e tij shqiptar, duke pasur në grupin e tyre edhe rumunin Antonis Karapasias. Ata janë bashkëpërgjegjës për shpërthimin e ndodhur në kantinës e verës së pronarit të një dyqani buzuqesh më datë 11.03. 2024 në A. Panto 7, paralel me rrugën “Syngrou”.

Në fakt, siç zbulon “Espresso”, nga dosja hetimore, takimi i përbashkët pak minuta para dhe pas vendosjes së bombës në kantinën e verës, ka qenë në parkingun e “YTON The Music Shoë” në “Petrou Ralli”, ku vitet e fundit shfaqet këngëtari i famshëm grek Nikos Vertis, i cili sigurisht nuk është i përfshirë në ngjarje.

Pyetja e madhe e policisë së Athinës është se kush e dinte se “kumbari” 53-vjeçari do të ishte në lokali ku performonte Katerina Lioliou, lokal që autoritetet e lidhin me të njëjtën pronësi të kantinës së verës. Shqiptari Evis Shyti që së bashku me bashkatdhetarin e tij Geni Çato vendosën bombën në pikën e karburantit në rrugën “Skylitsi” në Pire, ishte shoqëruës i parë i kumbarit të natës Manolis Karagiannis, i vrarë më 27/6/2018, në orën 10 në mëngjes, në P. Faliro.

Karagiannis, i cili pati një armiqësi të ashpër me “Kumbarin e Kumbarëve” Vassilis Stefanakos, konsiderohet nga autoritetet si krimineli famëkeq që qëndron pas vrasjes së oficerit në pension të forcave speciale EKAM, Spyros Papachristou. Shyti përdor pesë pseudonime të ndryshme, si emri përshembull mbiemri Buokouvalas, dhe akuzohet për “bashkëpunim në vrasje”, por edhe “bashkëpunim në tentativë vrasje”.

Shqiptari Geni Çato i përkiste grupit të kryekumbarëve të vrarë Vasilis Grivas dhe Giorgos Litsa. Shyti dhe Çato u kapën pas një operacioni të koordinuar nga Departamenti i Zhvatjeve, mesditën e datës 29.04.2024 duke ecur në këmbë në trotuarin e Universitetit Panteion.

Dosja “e zbrazët” për urdhëruesin e vrasjes së gazetarit grek Karaivaz

Siç zbulon “Espresso”, në bandën rivale 35-vjeçari shqiptar Kristo Xhixho është deklaruar zyrtarisht si menaxher i një tjetër karburanti që i përket grekut “K”, i cili figuron si pronari zyrtar i pikës së karburantit në Pire ku ndodhi shpërthimi i parë.

Xhixho dyshohet se i përket grupit të kryekumbarit që doli nga burgu tre muaj më parë dhe që është përfshirë në një dosje ku është “fotografuar” si “autor moral” i vrasjes së gazetarit Giorgos Karaivaz më 9.4.2021. Në prill 2023, Policia e Athinës njoftoi arrestimin e dy vëllezërve grekë nga Keratsini si vrasësit e gazetarit, të cilët mbetën në paraburgim.

Sa i përket “autorit moral”, megjithatë, nuk ka pasur një konstatim thelbësor, për këtë arsye jo vetëm që nuk është ngritur asnjë akuzë ndaj tij deri më sot, por ai është liruar pasi ka kryer tashmë dënimin si drejtues i një grupi të vjetër të bodyguardëve të natës. Xhixho është akuzuar më parë për shkelje të ligjeve sportive, fishekzjarrëce dhe armëve, si anëtar aktiv i shoqatës së “Olympiakos” në Pagrati. Në të dyja shpërthimet nuk ka pasur lëndime të personit, ndërsa bombat përbëheshin nga një sasi e madhe lënde shpërthyese, një detonator i zakonshëm dhe një fitil me djegie të ngadaltë. Mirëpo, ka shkaktuar bujë veprimi i autorit për të spërkatur motoçikletën e tij me një sprej të posaçëm për të fshirë çdo gjurmë ADN-je dhe gjurmë gishtash. Në fakt, veprimi i tij është “kapur” nga kamera e një dyqani.

Mirëpo, në lidhje me kantinën e verës, nga hetimet nga pamjet e kamerave u zbulua se makina e autorëve, “Peugeot” 3008, në pronësi të një kompanie qiradhënieje, pak kohë para shpërthimit, është nisur nga lokali i natës “YTON The Music Show”, që ndodhet në rrugën “Petrou Ralli 38” Aegaleo.

Në itinerar është përdorur një motoçikletë, e cila pas shpërthimit është parkuar pranë shtëpisë së bashkëpunëtorit rumun në Aegaleo dhe menjëherë pas kësaj e njëjta makinë është nisur sërish, duke përfunduar sërish në “YTON The Music Show”.

Në banesën e Kristo Xhixhos u gjetën një sërë shënimesh të shkruara me dorë, me shënime biznesesh, shuma parash si dhe emra dhe numra telefoni. Në posedim të bashkëpunëtorit të tij shqiptar Aristotel Stefanidhi, u gjet një pistoletë ZASTAVA 7.65, me karikator me tre gëzhoja, si dhe dy targa false.

Ky i fundit është i dënuar për pjesëmarrje në një bandë që kryente grabitje seriale, të njëpasnjëshme dhe në bashkëpunim, tentativë grabitje në bashkëpunim, grabitje dhe dëmtim trupor me bashkëpunim, për substanca narkotike dhe dispozita të tjera si dhe pastrim i produkteve të veprës penale dhe financimit të terrorizmit dhe dispozita të tjera.