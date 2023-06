Pas përfundimit të BBV, Arbana Osmani nis pushimet në ishullin e famshëm të VIP-ave (FOTO)

Arbana Osmani dhe Eduart Grishaj kanë nisur pushimet pas një sezoni të gjatë televiziv.

Ka qenë vetë Arbana që ka postuar disa foto ku tregon se i kishte pritur shumë këto ditë relaksi.

"Duken si pushime pas një viti jetë", shkruan Arbana krah fotove duke pozuar me rrobabanjo e herë të tjera e veshur me shumë stil, me këmishë e kapele.

Çifti ndodhet në Mykonos të Greqisë, ishullin e famshëm që frekuentohet edhe nga VIP-at botërorë.