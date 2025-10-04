LEXO PA REKLAMA!

Pas arrestimit me kokainë, “rikthehet” vajza e Eli Farës me fotot provokuese: Ne meritojmë të jetojmë përrallën tonë

Lajmifundit / 4 Tetor 2025, 12:15
Showbiz

Pas arrestimit me kokainë, “rikthehet” vajza e Eli Farës

Në muajin gusht, Marina, vajza e këngëtares së njohur të muzikës popullore Eli Fara, u vu në pranga nga policia e Tiranës pasi u kap me kokainë.

Pas procedurave dhe hetimeve, Gjykata vendosi që ajo të mbahej në arrest shtëpie, ndërsa Marina deklaroi se lënda narkotike ishte për posedim vetjak.

Pas këtij incidenti, Marina u tërhoq për një periudhë nga rrjetet sociale, ku më parë kishte qenë mjaft aktive dhe e ndjekur nga një numër i madh fansash.

Megjithatë, së fundmi ajo është rikthyer sërish në Instagram, duke postuar disa foto ku shfaq hiret e saj dhe tërheq vëmendjen e ndjekësve.

Një prej fotove të publikuara së fundmi shoqërohet edhe me një mesazh të fuqishëm: “Vajzat meritojnë të jetojnë përrallën e tyre.”

Ky postim duket të jetë një sinjal i qartë i dëshirës së Marinës për të shkuar përpara dhe për të treguar forcën dhe pavarësinë e saj pas përballjes me situatën ligjore.

Rikthimi i saj në rrjetet sociale ka tërhequr menjëherë vëmendjen e fansave dhe mediave rozë, të cilët komentojnë jo vetëm pamjen e saj, por edhe mesazhin që ajo përcjell.

Ndërkohë, Marina duket e vendosur të vazhdojë rrugën e saj personale dhe artistike, duke u fokusuar te jeta dhe aspiratat e saj.

 

