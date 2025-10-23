Skandali me bastet në SHBA/ FBI zbulon lidhjen e 5 familjeve mafioze me lojtarët e NBA-së, 30 të arrestuar
Prokurori i SHBA-së për Distriktin Lindor të Nju Jorkut, Joseph Nocella Jr., foli gjatë një konference për shtyp në lidhje me arrestimet e lojtarëve dhe trajnerëve të NBA-së për skema të paligjshme të lojërave të fatit.
Sipas informacionit të bërë publike për mediat, mësohet se më shumë se 30 persona janë arrestuar në një hetim gjithëpërfshirës për mashtrime në lojërat e fatit dhe bastet sportive që filloi disa vite më parë.
Hetimet përfshinin aktivitete të dyshuara të paligjshme dhe të manipuluara të lojërave të fatit, në të cilat autorët përdornin teknologji të veçantë, duke përfshirë lentet e kontaktit, për të lexuar letrat, për të manipuluar përzierjen e letrave dhe për të komunikuar me të tjerët.
Ata i joshnin viktimat e tyre me idenë e të luajturit përkrah individëve të shquar, përfshirë atletët, thonë zyrtarët. Akuzat përfshijnë mashtrim me monedha elektronike dhe kriptovaluta, pastrim parash, zhvatje dhe grabitje të armatosur, thonë zyrtarët.
Një skemë tjetër përfshinte lojtarë që përdornin informacion të privilegjuar për të ndihmuar të tjerët të vinin baste në lojërat e tyre. Në një rast, lojtari i NBA-së, Terry Rozier, dyshohet se është shtirur si i lënduar gjatë një ndeshjeje, informacion që dyshohet se e ka dhënë para se të fillonte ndeshja.
Viktimat humbën rreth 7 milionë dollarë (5.2 milionë paund) në këto skema. Një person humbi mbi 1 milion dollarë, thonë zyrtarët. Zyrtarët thonë se Shoqata Kombëtare e Basketbollit po bashkëpunon dhe se ndeshjet e basketbollit të kolegjit nuk ishin pjesë e këtij hetimi.
Bastet sportive ishin të ndaluara në pjesën më të madhe të SHBA-së nga viti 1992 deri në vitin 2018, kur Gjykata e Lartë ia kaloi rregullimin e kësaj praktike shteteve.
Çështja e zbuluar sot përfshin anëtarë të familjeve më famëkeqe të krimit në Nju Jork, përfshirë Bonanno-n, Genovese-n dhe Gambino-n. Pesë Familjet – Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese dhe Lucchese – kanë sunduar mafian italo-amerikane të qytetit që nga viti 1931.
Pesë Familjet janë pjesë e operacionit më të madh mafioz amerikano-sicilian të njohur si La Cosa Nostra, që përkthehet si “kjo gjëja jonë”, dhe anëtarët shpesh punojnë ngushtë me homologët e tyre në Siçili.
Në tetë muajt e parë të vitit, amerikanët kanë vënë bast gati 100 miliardë dollarë në sporte përmes kanaleve zyrtare, një rritje prej afërsisht 12% krahasuar me vitin 2023, sipas Shoqatës Amerikane të Lojërave të Fatit.