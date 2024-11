'Pas 10 vitesh ai që do kërkojë foto me mua!' Më 2021 pozuan bashkë, Julian Deda ndan momentin prekës me Martinin

Ngjarja e rëndë ku mbeti i vrarë pas një sherri në shkollën “Fan Noli” 14-vjeçari Martin Cani, nga një bashkëmoshatar, ka tronditur opinionin publik mbarëshqiptar duke sjelle reagime te shumta.

Mes personave që kanë reaguar në media apo rrjetet sociale, është edhe aktori i njohur i humorit, Julian Deda.

Ai ka bërë një postim në “Instagram” për të miturin që kishte ëndrra për t’u bërë një futbollist i talentuar në të ardhmen.

Deda ka postuar një fotografi ku shfaqet me Martinin, imazh i shkrepur në vitin 2021. Ish-finalisti i “Big Brother VIP 3” i shpreh ngushëllimet familjes së tij.

Kur kjo foto është hedhur për herë të parë në rrjetet sociale nga familjarët e Martinit, në të shkruhej:

“Tani dola unë foto me Julin, por mbas 10 vitesh do jetë ai që do kërkojë të dalë me mua. Martin Cani.”

Postimi i Julian Dedës:

“Prehu ne paqe i dashur Martin. A mund ta bëjmë një foto bashkë, edhe pse nuk kanë kaluar akoma 10 vjet, edhe pse fati tragjik t’i ndërpreu ëndrrat në mes?

E unë prapë e dua këtë foto me ty o kampion.

Na pikëllove të gjithëve o djalë, por Zoti djemtë e mirë i do pranë vetes. Qofsh mirë me Zotin. Ngushëllime të sinqerta familjes”, ka shkruar Juli.